Polícia Civil prende três em flagrante por tráfico de drogas em Água Clara

Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão de três pessoas por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de munições, na tarde desta quinta-feira, em Água Clara. A operação foi conduzida por investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG), após denúncia anônima indicando a chegada de entorpecentes oriundos de Campo Grande para comercialização no município.

De acordo com a polícia, as informações apontavam que a distribuição da droga ocorreria nas imediações da APAE e do ginásio poliesportivo, no bairro Jardim Nova Água Clara. Diante da denúncia, a equipe iniciou o monitoramento do local.

Durante a vigilância, os investigadores observaram um homem de 47 anos, identificado pelas iniciais R.A.C., chegando em um veículo de aplicativo e carregando uma sacola plástica. Assim que desembarcou, ele seguiu em direção a uma residência que já estava sendo acompanhada pela polícia. No momento em que entregava a sacola a uma mulher de 28 anos, identificada como M.S.P., ambos foram abordados.

Segundo a Polícia Civil, os dois confessaram que a sacola continha substância semelhante ao crack. Após a apreensão e pesagem, o material totalizou cerca de 300 gramas do entorpecente.