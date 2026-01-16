Veículos de Comunicação
TRÁFICO

Polícia Civil prende três em flagrante por tráfico de drogas em Água Clara

Alfredo Neto

Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão de três pessoas por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de munições, na tarde desta quinta-feira, em Água Clara. A operação foi conduzida por investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG), após denúncia anônima indicando a chegada de entorpecentes oriundos de Campo Grande para comercialização no município.

De acordo com a polícia, as informações apontavam que a distribuição da droga ocorreria nas imediações da APAE e do ginásio poliesportivo, no bairro Jardim Nova Água Clara. Diante da denúncia, a equipe iniciou o monitoramento do local.

Durante a vigilância, os investigadores observaram um homem de 47 anos, identificado pelas iniciais R.A.C., chegando em um veículo de aplicativo e carregando uma sacola plástica. Assim que desembarcou, ele seguiu em direção a uma residência que já estava sendo acompanhada pela polícia. No momento em que entregava a sacola a uma mulher de 28 anos, identificada como M.S.P., ambos foram abordados.

Segundo a Polícia Civil, os dois confessaram que a sacola continha substância semelhante ao crack. Após a apreensão e pesagem, o material totalizou cerca de 300 gramas do entorpecente.

Ainda durante a abordagem, a mulher informou que seu companheiro, identificado como A.B.S., de 30 anos, seria o principal responsável pela aquisição e distribuição da droga. Ele foi localizado e preso em uma serralheria próxima ao local da ocorrência.

Nas diligências, os policiais também apreenderam nove aparelhos celulares, que, conforme apurado, eram aceitos como forma de pagamento pela droga. Além disso, foram encontrados uma balança de precisão, uma faca e munições escondidas em um terreno desabitado nas proximidades.

Os três envolvidos foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante. Eles permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil destacou que a ação integra o trabalho contínuo de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade em Água Clara.

