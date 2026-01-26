Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas

TRÁFICO

Polícia Federal apreende carreta com cerca de oito toneladas de drogas em Água Clara

Segundo a Polícia Federal oito toneladas de drogas eram armazenadas em fundo falso de caminhão

Alfredo Neto

Polícia Federal faz operação em Água Clara e apreende 8 mil kg de drogas em carreta tanque e flagra motorista usando arma restrita: Divulgação/PF
Polícia Federal faz operação em Água Clara e apreende 8 mil kg de drogas em carreta tanque e flagra motorista usando arma restrita: Divulgação/PF

A Polícia Federal apreendeu, nesta sexta-feira (23), uma carreta carregada com aproximadamente oito toneladas de entorpecentes, além de uma arma de fogo de calibre restrito e munições, no município de Água Clara, em Mato Grosso do Sul. A ação resultou na prisão em flagrante do condutor do veículo.

A apreensão ocorreu durante atividades de enfrentamento ao tráfico de drogas, a partir de trabalho preventivo e repressivo realizado pela Polícia Federal, que possibilitou a identificação e abordagem do veículo suspeito.

Durante a fiscalização, os policiais localizaram os materiais ilícitos escondidos em um compartimento adaptado no tanque da carreta.

O motorista foi encaminhado à unidade da Polícia Federal, juntamente com o veículo e o material apreendido, para a adoção das medidas legais cabíveis. Ele poderá responder pelos crimes de tráfico transnacional de drogas e tráfico internacional de arma de fogo.

