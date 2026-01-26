Polícia Federal apreende carreta com cerca de oito toneladas de drogas em Água Clara

A Polícia Federal apreendeu, nesta sexta-feira (23), uma carreta carregada com aproximadamente oito toneladas de entorpecentes, além de uma arma de fogo de calibre restrito e munições, no município de Água Clara, em Mato Grosso do Sul. A ação resultou na prisão em flagrante do condutor do veículo.

A apreensão ocorreu durante atividades de enfrentamento ao tráfico de drogas, a partir de trabalho preventivo e repressivo realizado pela Polícia Federal, que possibilitou a identificação e abordagem do veículo suspeito.