Polícia Federal incinera mais de 8 toneladas de maconha em Três Lagoas

A Polícia Federal incinerou, na manhã desta quinta-feira (29), cerca de 8,2 toneladas de maconha em Três Lagoas, no leste de Mato Grosso do Sul. A operação foi conduzida por policiais federais, responsáveis pelo transporte e pela escolta da droga até um forno industrial localizado no município.
O entorpecente destruído é resultado de diversas apreensões realizadas pela Polícia Federal em Três Lagoas e em cidades da região ao longo dos anos de 2025 e 2026, no âmbito de ações de combate ao tráfico de drogas.
Esta foi a primeira incineração de entorpecentes realizada em 2026 pela Delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas. Somadas às destruições efetuadas pela unidade no ano anterior, já foram incineradas mais de 24 toneladas de drogas, incluindo maconha e cocaína.
As ações fazem parte da estratégia permanente da Polícia Federal de repressão ao tráfico de entorpecentes e de retirada dessas substâncias ilícitas de circulação.