Polícia Federal incinera mais de 8 toneladas de maconha em Três Lagoas

A Polícia Federal incinerou, na manhã desta quinta-feira (29), cerca de 8,2 toneladas de maconha em Três Lagoas, no leste de Mato Grosso do Sul. A operação foi conduzida por policiais federais, responsáveis pelo transporte e pela escolta da droga até um forno industrial localizado no município.

O entorpecente destruído é resultado de diversas apreensões realizadas pela Polícia Federal em Três Lagoas e em cidades da região ao longo dos anos de 2025 e 2026, no âmbito de ações de combate ao tráfico de drogas.