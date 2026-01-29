Polícia Militar prende dois suspeitos por furtos recorrentes em áreas da Suzano, em Três Lagoas

Dois homens, de 21 e 27 anos, foram presos na tarde desta quarta-feira (28) pela Polícia Militar, suspeitos de envolvimento em furtos reiterados em propriedades da Suzano Celulose e Papel, no município de Três Lagoas. A ação foi realizada por equipes do Grupo Especial Tático em Motos (Getam) e da Rádio Patrulha.

Segundo o registro policial, os militares foram acionados após funcionários da empresa constatarem o furto de ferramentas em uma área de vivência e manutenção localizada em um módulo de plantio de eucalipto, às margens da BR-262. Os objetos haviam sido subtraídos do interior de um caminhão utilizado nas atividades de silvicultura.

Entre os materiais furtados estava um equipamento de medição que possuía sistema de rastreamento via satélite. Após o acesso ao sinal de GPS, o setor de inteligência patrimonial da empresa identificou que os objetos estavam localizados em um veículo Volkswagen Gol estacionado no bairro Jardim das Acácias.

A Polícia Militar se deslocou até o endereço indicado e localizou, no interior do automóvel, o equipamento rastreado, além de outras ferramentas reconhecidas como pertencentes à Suzano. O veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).