Polícia Militar prende dupla por tentativa de furto de fios em Três Lagoas

Dois homens foram presos em flagrante na noite desta segunda-feira (5), em Três Lagoas, acusados de tentativa de furto de fios elétricos na via pública. A ação foi realizada por uma guarnição da Rádio Patrulha do 2º Batalhão da Polícia Militar, após denúncia via 190 informando que suspeitos estariam furtando cabos no cruzamento da rua Baldomero Leituga com a avenida Ranulpho Marques Leal.

Durante as diligências, os policiais localizaram e abordaram dois indivíduos, de 31 e 41 anos, que estavam com uma mochila contendo ferramentas usadas para o corte dos fios. Ambos estavam com as mãos sujas de terra e confessaram ter desenterrado cabos elétricos das caixas de passagem subterrâneas ao longo do canteiro central da avenida. Eles admitiram que já haviam iniciado a retirada do material.