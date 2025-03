Polícia Militar prende homem por furtar shampoos e desodorantes de duas farmácias

Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Militar após ser identificado como responsável por uma série de furtos em duas farmácias, na tarde desta quinta-feira (27), nas regiões do bairro Vila Nova e na área central de Três Lagoas–MS.

O primeiro furto ocorreu em uma farmácia na Avenida Dr. Eloy Chaves, no bairro Vila Nova, na zona Norte de Três Lagoas. Após os funcionários perceberem a ação criminosa, que resultou na subtração de um frasco de shampoo e um frasco de condicionador, a Polícia Militar foi acionada. No local, imagens de circuito interno confirmaram a ação do criminoso.

Durante o atendimento da ocorrência, os militares foram informados sobre um segundo furto em outra farmácia da mesma rede. As características do suspeito eram semelhantes às do criminoso do primeiro furto. A equipe de Rádio Patrulha se dirigiu até a segunda farmácia, localizada na Avenida Capitão Olyntho Mancini, onde os funcionários relataram que o suspeito aparentava ter cerca de 50 anos. Ele teria entrado no local e furtado um par de chinelos, dois desodorantes aerossol e um shampoo. As características do suspeito foram passadas, e as buscas foram iniciadas.