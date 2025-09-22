Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas

CÁRCERE PRIVADO

Polícia Militar salva crianças; e homem esfaqueado após mulher surtar com desconfiança do marido

Faca em marido e cárcere de filhos se deu por briga causada por "cachaça" e "ciúmes"

Alfredo Neto

Marido teria desconfiado do "tre-lê-lê", da esposa e o primo e desconfiança terminou em facada na perna: Divulgação
Na noite deste domingo (21), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros resgataram um homem de 45 anos, vítima de esfaqueamento pela própria esposa, de 39 anos, e socorreram os filhos do casal, que eram mantidos em cárcere privado pela mãe. Armada com uma faca, a mulher ameaçava as vítimas, que estavam presas dentro da residência na rua Santa Helena, bairro Vila Haro, região Sul de Três Lagoas (MS).

Por volta das 21h20, os militares da Rádio Patrulha foram acionados com urgência. No local, verificaram que, após um desentendimento familiar, a mulher havia esfaqueado o marido e trancado a vítima ferida junto com os filhos, de 6 e 7 anos, em cárcere privado dentro da casa.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a mulher teria colocado correntes com cadeado no portão e, de dentro da casa, ameaçava o marido e as crianças. Diante do risco de morte do homem e do perigo às crianças, devido ao estado de embriaguez e surto da autora, foi autorizada pelo sargento da Polícia Militar, Th. Staub a ruptura das correntes. Em seguida, os militares realizaram uma incursão tática no imóvel, conseguiram demover a mulher da intenção de manter a família em cárcere e resgataram as crianças sem ferimentos. O homem, atingido por um golpe de faca na perna, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros.

A vítima, que não corria risco de morte, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A mulher foi presa em flagrante pelos crimes de lesão corporal grave, violência doméstica e cárcere privado.

À Polícia Militar, a suspeita relatou que passou o domingo ingerindo bebidas alcoólicas com o marido e parentes. No início da noite, um primo da mulher teria pedido o carro emprestado, o que gerou ciúmes no marido. Ainda conforme a autora, ele passou a desconfiar que ela trocava mensagens pelo celular com o primo, suspeitando de um possível caso amoroso. A discussão teria saído do controle, levando a mulher a se apoderar de uma faca e golpear o companheiro.

