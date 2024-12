Polícia prende casal por tráfico de drogas em Três Lagoas

Colônia Penal de Três Lagoas recebe obras de reforma e ampliação

A Colônia Penal Industrial de Três Lagoas está em plena transformação, abrangendo diversas obras de reestruturação e melhorias em andamento, com investimentos na ordem de R$ 200 mil. As intervenções, realizadas pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), por meio de convênios com a unidade penal e repasses do Poder Judiciário, têm como […]