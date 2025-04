Policiais da DAM cumprem mandado de prisão e autuam suspeito por embriaguez ao volante

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas cumpriu, na tarde desta segunda-feira (31), a prisão preventiva de J.P.S.S., de 30 anos, investigado por crimes de violência doméstica. No momento da abordagem, ele foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool e autuado em flagrante por embriaguez ao volante.

O suspeito é acusado de agredir e ameaçar sua ex-companheira, de 22 anos, na noite de 22 de março. Conforme apuração da Polícia Civil, ele se irritou ao encontrar o portão da residência trancado e, em um acesso de fúria, desferiu socos contra a vítima, causando lesões no rosto e no braço. A agressão resultou na fratura de dentes incisivos superiores, levando a jovem a necessitar de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde seu braço foi imobilizado.

Diante da gravidade dos fatos, a Delegacia Especializada da Mulher solicitou a prisão preventiva do investigado, que foi deferida pela Justiça. No momento da abordagem para o cumprimento do mandado, J.P.S.S. foi localizado conduzindo um veículo. Ele apresentava sinais evidentes de embriaguez, como andar cambaleante, voz pastosa e forte odor etílico.