Policiais do SIG prende ladrão de celular durante investigação de outro crime

O suspeito foi capturado na rua Sebastião Fenelon, no bairro São João. Durante a abordagem, ele confessou o crime e devolveu o celular furtado, que foi imediatamente restituído à vítima. Além do flagrante pelo furto, os policiais constataram que o homem possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Dourados/MS por crimes anteriores.

A vítima, que estava em sua bicicleta no momento do crime, iniciou uma busca pelo autor logo após o furto, facilitando a ação policial. A rápida resposta da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) garantiu a prisão do suspeito e a recuperação do aparelho.

O detido, que já possui antecedentes criminais, foi encaminhado à delegacia, onde responderá pelo furto e pelo cumprimento de sua pena pendente. A Polícia Civil segue investigando para apurar se ele está envolvido em outros crimes na região.