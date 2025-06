Ponte entre MS e SP terá interdições noturnas para manutenção

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou que realizará interdições noturnas temporárias na ponte Hélio Serejo, localizada na BR-267/MS, entre os municípios de Presidente Epitácio (SP) e Bataguassu (MS). De acordo com o engenheiro regional do DNIT, em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, cuja ponte esta sob sua jurisdição, as interdições acontecerão entre os dias 13 de junho e 12 de agosto de 2025, de segunda a sexta-feira, como parte de um cronograma de manutenção preventiva da estrutura.

Durante o período, segundo Marinho, o tráfego sobre a ponte será suspenso em dois horários distintos: das 22h às 0h e das 1h às 4h. O intervalo entre os bloqueios — das 0h às 1h — permitirá a passagem de veículos que estiverem aguardando.