População participa de audiência sobre revisão do Plano Diretor em Três Lagoas

A revisão do Plano Diretor de Três Lagoas foi tema de uma audiência pública realizada na noite de terça-feira (29), no plenário da Câmara Municipal. O encontro, que reuniu moradores, representantes do Executivo e vereadores, teve como objetivo apresentar os principais pontos da proposta de atualização do plano, abrir espaço para dúvidas e receber sugestões da comunidade.

O secretário de Governo, André Luiz Bacalá Ribeiro, destacou o compromisso com a transparência e a participação popular. “Já debatemos o plano com os vereadores, e agora chegou a hora de ouvir a população. Quem vai dar a palavra final são os parlamentares, mas esse momento de escuta é essencial”, pontuou.

Ao final da audiência, a prefeitura abriu um prazo adicional para o envio de sugestões até sexta-feira, 1º de agosto. As contribuições podem ser encaminhadas por e-mail, pelo endereço [email protected], ou entregues pessoalmente na sede da Gerência de Desenvolvimento Urbano, localizada na Av. Rosário Congro, nº 285, ao lado da Montreal.

A proposta de revisão do Plano Diretor abrange temas estratégicos para o futuro urbano da cidade, como a expansão das macrozonas, a integração de ciclovias com praças e áreas de lazer, e a criação de um circuito verde que combine mobilidade sustentável com qualidade de vida. A ideia é transformar praças subutilizadas em pontos funcionais e atrativos, com estrutura para o uso de bicicletas e conforto no trajeto a pé ou por transporte coletivo.