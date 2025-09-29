Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

Plano Plurianual

PPA prevê R$ 6 bilhões para Três Lagoas até 2029

Plano Plurianual prevê expansão em saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico nos próximos quatro anos

Ana Cristina Santos

Prefeito Cassiano Maia (PSDB), afirmou que o PPA projeta Três Lagoas como cidade inclusiva, inovadora e sustentável
Prefeito Cassiano Maia (PSDB), afirmou que o PPA projeta Três Lagoas como cidade inclusiva, inovadora e sustentável

A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou na semana passada, em primeira votação, o Projeto de Lei que institui o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2026 a 2029. A proposta, aprovada por unanimidade em sessão extraordinária, estabelece a estratégia de investimentos da administração municipal, com previsão superior a R$ 6 bilhões em receitas e despesas ao longo dos quatro anos.

O documento, que será votado em segundo turno no dia 29, organiza 28 programas temáticos, estruturados em três eixos: Três Lagoas Mais Desenvolvida, Três Lagoas Mais Humana e Três Lagoas Mais Inovadora e Sustentável. Entre as áreas prioritárias estão educação, saúde, infraestrutura urbana, segurança pública, habitação, meio ambiente e apoio ao agronegócio.

As projeções financeiras apontam crescimento anual da receita corrente, que deve passar de R$ 1,37 bilhão em 2026 para R$ 1,63 bilhão em 2029. A maior parte virá de impostos e transferências intergovernamentais, mantendo a tendência de crescimento observada nos últimos anos.

Entre as ações planejadas estão a ampliação de vagas na educação infantil, modernização da rede escolar e valorização de professores; fortalecimento da rede de saúde com foco em atenção especializada, saúde mental e infraestrutura hospitalar; e investimentos em infraestrutura urbana, como pavimentação, drenagem, mobilidade e habitação popular.

Notícias Relacionadas

Também estão previstas políticas de estímulo à economia, com atração de novos investimentos privados, apoio a pequenos negócios e fomento ao agronegócio e à inovação tecnológica. Na área de segurança, o plano contempla ampliação do videomonitoramento, melhoria das instalações policiais em distritos e ações comunitárias de prevenção.

Na mensagem enviada ao Legislativo, o prefeito Cassiano Maia (PSDB), afirmou que o PPA projeta Três Lagoas como cidade inclusiva, inovadora e sustentável, além de referência em qualidade de vida. Já o presidente da Câmara, Antônio Empeke Junior, o Tonhão (PSDB), destacou que a aprovação unânime sem emendas representa sintonia entre Legislativo e Executivo.

Com a aprovação final, o PPA se tornará referência para a elaboração das leis orçamentárias anuais, orientando os investimentos públicos até o fim da atual gestão.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos