PPA prevê R$ 6 bilhões para Três Lagoas até 2029

A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou na semana passada, em primeira votação, o Projeto de Lei que institui o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2026 a 2029. A proposta, aprovada por unanimidade em sessão extraordinária, estabelece a estratégia de investimentos da administração municipal, com previsão superior a R$ 6 bilhões em receitas e despesas ao longo dos quatro anos.

O documento, que será votado em segundo turno no dia 29, organiza 28 programas temáticos, estruturados em três eixos: Três Lagoas Mais Desenvolvida, Três Lagoas Mais Humana e Três Lagoas Mais Inovadora e Sustentável. Entre as áreas prioritárias estão educação, saúde, infraestrutura urbana, segurança pública, habitação, meio ambiente e apoio ao agronegócio.

As projeções financeiras apontam crescimento anual da receita corrente, que deve passar de R$ 1,37 bilhão em 2026 para R$ 1,63 bilhão em 2029. A maior parte virá de impostos e transferências intergovernamentais, mantendo a tendência de crescimento observada nos últimos anos.

Entre as ações planejadas estão a ampliação de vagas na educação infantil, modernização da rede escolar e valorização de professores; fortalecimento da rede de saúde com foco em atenção especializada, saúde mental e infraestrutura hospitalar; e investimentos em infraestrutura urbana, como pavimentação, drenagem, mobilidade e habitação popular.