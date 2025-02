Prefeito Cassiano Maia discute reajuste salarial com categoria da educação

Nesta segunda-feira (24), o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, reuniu-se com representantes da educação na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Três Lagoas e Selvíria (SINTED). O encontro teve como principal pauta o cumprimento da Lei Nº 3.863, de 08 de março de 2022, que estabelece a revisão salarial anual dos servidores administrativos da educação e dos profissionais do magistério público da educação básica da Prefeitura Municipal.

De acordo com a legislação, em 2025, assim como nos anos anteriores, os professores devem receber uma correção de 6,79% nos salários, além do acréscimo do índice do Piso Nacional. No entanto, devido às restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita os gastos com pessoal a 51,3% da receita corrente líquida, a prefeitura enfrenta dificuldades para cumprir essa obrigação.

Durante a assembleia, o prefeito apresentou dados sobre a folha de pagamento do município. Quando assumiu a gestão, o índice estava em 53,58%, acima do limite prudencial de 48% e do máximo de 51,3%. Medidas como retirada de gratificações, revisão de insalubridades, redução de cargos comissionados e controle de horas extras reduziram esse percentual para 51,7%.

Cassiano Maia destacou que ações para ampliar a arrecadação e reduzir despesas estão em andamento. Segundo ele, entre janeiro e fevereiro deste ano, houve um crescimento de 5,67% na arrecadação municipal em comparação ao mesmo período de 2024, passando de R$ 77,26 milhões para R$ 81,64 milhões.