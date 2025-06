Prefeitura amplia benefícios fiscais para atrair indústrias e fortalecer a citricultura

A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou nesta semana, projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 2.467, de 2010, que trata da concessão de benefícios fiscais para a instalação de indústrias no município. A proposta encaminhada pela prefeitura busca ampliar os instrumentos legais para fortalecer o desenvolvimento econômico local, com foco em inovação, desburocratização e estímulo à cadeia produtiva regional.

Entre as novidades está a criação da Carta-consulta Digital, plataforma que permitirá a empresas de todo o Brasil acessarem, com mais agilidade e transparência, as informações e condições para implantação de negócios em Três Lagoas. A proposta integra o Programa de Desenvolvimento Industrial do município e tem como objetivo facilitar a atração de investimentos, democratizar o acesso aos incentivos e promover maior competitividade regional.

Outro destaque do projeto é a ampliação da cessão de áreas públicas para o setor de tecnologia. Com o crescente número de empresas e mão de obra qualificada na área, a prefeitura pretende criar condições para consolidar Três Lagoas como polo de inovação no Mato Grosso do Sul. O estímulo à instalação de empresas de base tecnológica deve gerar empregos de maior qualificação e fortalecer cadeias produtivas locais.