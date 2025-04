Prefeitura cria comissão para reorganizar Cinturão Verde e tratar ocupações nos bairros São João e Guanabara

A comissão será composta por representantes de diferentes setores da administração municipal, da Câmara de Vereadores, das próprias ocupações, do Cinturão Verde e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A Prefeitura de Três Lagoas instituiu, por meio do Decreto nº 1212, de 24 de abril de 2025, a criação de uma Comissão Especial para acompanhar os trabalhos de reorganização do Cinturão Verde, além de conduzir os trâmites processuais relacionados às ocupações dos bairros São João e Guanabara.

Representando a ocupação São João, participarão Lucas Bocato e Kevelyn de Araújo. Pelo bairro Guanabara, a representante será Vanessa Vitorino. No caso do Cinturão Verde, Airan Afonso foi designado para atuar na comissão.

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul também terá representantes no grupo: Evandro Carlos Garcia, Mauro Henrique Soares da Silva e Marine Dubos Raoul.

De acordo com o decreto, a Comissão passa a vigorar a partir da data de sua publicação e terá a missão de atuar diretamente no planejamento, execução e acompanhamento das ações de regularização, assegurando o diálogo e a transparência no processo.