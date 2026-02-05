Prefeitura de Três Lagoas abre processo seletivo com 244 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

A Prefeitura de Três Lagoas abriu o Processo Seletivo nº 001/2026 para contratação temporária de profissionais em diversas áreas da administração municipal. Ao todo, o edital prevê 244 vagas, distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, além de oportunidades em diferentes secretarias do município.

As inscrições seguem abertas de 5 de fevereiro a 4 de março de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Avalia (https://www.avalia.org.br/concursos/589), responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 90, conforme o cargo escolhido. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de sangue podem solicitar isenção da taxa dentro dos prazos estabelecidos no edital.

Entre os cargos com maior número de vagas estão Enfermeiro, com 16 oportunidades, Cuidador Plantonista, com 15 vagas, Educador Social, com 14, Motorista, com 14, Técnico Administrativo da Saúde, com 12, e Técnico em Enfermagem, também com 12 vagas. O edital ainda contempla funções nas áreas da saúde, assistência social, educação, administração, engenharia e serviços gerais.

Os salários variam de acordo com o cargo e a carga horária, com vencimentos que vão de R$ 2.452,44 para funções de nível fundamental até R$ 10.375,76 para o cargo de Médico da Família, com jornada de 40 horas semanais. Há ainda remunerações diferenciadas para cargos em regime de plantão, conforme previsto no edital.