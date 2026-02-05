Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas

Oportunidade

Prefeitura de Três Lagoas abre processo seletivo com 244 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Confira a lista completa de vagas e os salários previstos no edital do processo seletivo.

Ana Cristina Santos

Prefeitura de Três Lagoas abriu o Processo Seletivo - Foto: arquivo
Prefeitura de Três Lagoas abriu o Processo Seletivo - Foto: arquivo

A Prefeitura de Três Lagoas abriu o Processo Seletivo nº 001/2026 para contratação temporária de profissionais em diversas áreas da administração municipal. Ao todo, o edital prevê 244 vagas, distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, além de oportunidades em diferentes secretarias do município.

As inscrições seguem abertas de 5 de fevereiro a 4 de março de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Avalia (https://www.avalia.org.br/concursos/589), responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 90, conforme o cargo escolhido. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de sangue podem solicitar isenção da taxa dentro dos prazos estabelecidos no edital.

Entre os cargos com maior número de vagas estão Enfermeiro, com 16 oportunidades, Cuidador Plantonista, com 15 vagas, Educador Social, com 14, Motorista, com 14, Técnico Administrativo da Saúde, com 12, e Técnico em Enfermagem, também com 12 vagas. O edital ainda contempla funções nas áreas da saúde, assistência social, educação, administração, engenharia e serviços gerais.

Os salários variam de acordo com o cargo e a carga horária, com vencimentos que vão de R$ 2.452,44 para funções de nível fundamental até R$ 10.375,76 para o cargo de Médico da Família, com jornada de 40 horas semanais. Há ainda remunerações diferenciadas para cargos em regime de plantão, conforme previsto no edital.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, marcada para o dia 29 de março de 2026, com aplicação no período da manhã ou da tarde, de acordo com o cargo. O conteúdo programático, os requisitos, a carga horária e as atribuições estão detalhados nos anexos do edital.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.

Quadro geral de vagas

🔹 NÍVEL SUPERIOR

CargoVagas
Enfermeiro16
Educador Social – Sec. Assistência Social14
Assistente Social – Sec. Assistência Social11
Educador Físico – Sec. Assistência Social11
Médico Clínico Geral (20h)10
Assistente Social – Sec. Saúde7
Psicólogo – Sec. Saúde7
Psicólogo – Sec. Assistência Social6
Fisioterapeuta5
Biomédico Plantonista4
Médico Plantonista4
Médico Intervencionista3
Nutricionista3
Psiquiatra3
Assistente Social – Sec. Administração2
Cirurgião-Dentista2
Enfermeiro do Trabalho2
Farmacêutico2
Farmacêutico Plantonista2
Médico Anestesiologista2
Médico da Família (40h)2
Médico Endocrinologista2
Médico Pediatra Plantonista2
Assistente Social – Sec. Governo1
Cirurgião-Dentista Endodontista1
Cirurgião-Dentista Odontopediatra1
Educador Físico – Sec. Saúde1
Educador Social – Sec. Governo1
Enfermeiro Plantonista1
Engenheiro de Segurança do Trabalho1
Médico Auditor1
Médico Endocrinopediatra1
Médico Geriatra1
Médico Neuropediatra1
Médico Reumatologista1
Médico Urologista1
Psicólogo – Sec. Governo1
Terapeuta Ocupacional1

Cadastro de reserva – nível superior (sem vagas imediatas):
Arquiteto, Engenheiro Civil, Fiscal Ambiental, Médico Cardiologista, Médico Ginecologista, Médico Pediatra.

🔹 NÍVEL TÉCNICO

CargoVagas
Técnico em Enfermagem12
Atendente de Farmácia5
Técnico em Raio-X3
Técnico Administrativo Plantonista1
Técnico de Laboratório Plantonista1
Técnico em Enfermagem Plantonista1
Técnico em Segurança do Trabalho1

🔹 NÍVEL MÉDIO

CargoVagas
Cuidador Plantonista – Sec. Assistência Social15
Motorista14
Técnico Administrativo – Sec. Saúde12
Profissional de Atendimento de Inclusão Social10
Agente de Endemias (Borrifação)7
Agente de Endemias (Mutirão)7
Auxiliar de Saúde Bucal4
Cuidador Plantonista – Sec. Saúde4
Motorista – Gabinete4
Motorista Socorrista2
Técnico em Atendimento de Regulação Médica (TARM)2

Cadastro de reserva – nível médio (sem vagas imediatas):
Auxiliar de Fiscal Ambiental, Fiscal do Meio Ambiente, Técnico Administrativo – Sec. Assistência Social, Técnico Administrativo – Secretarias.

🔹 NÍVEL FUNDAMENTAL

CargoVagas
Artesão1
Cozinheira1

