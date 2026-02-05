Prefeitura de Três Lagoas abre processo seletivo com 244 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

A Prefeitura de Três Lagoas abriu o Processo Seletivo nº 001/2026 para contratação temporária de profissionais em diversas áreas da administração municipal. Ao todo, o edital prevê 244 vagas, distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, além de oportunidades em diferentes secretarias do município.
As inscrições seguem abertas de 5 de fevereiro a 4 de março de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Avalia (https://www.avalia.org.br/concursos/589), responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 90, conforme o cargo escolhido. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de sangue podem solicitar isenção da taxa dentro dos prazos estabelecidos no edital.
Entre os cargos com maior número de vagas estão Enfermeiro, com 16 oportunidades, Cuidador Plantonista, com 15 vagas, Educador Social, com 14, Motorista, com 14, Técnico Administrativo da Saúde, com 12, e Técnico em Enfermagem, também com 12 vagas. O edital ainda contempla funções nas áreas da saúde, assistência social, educação, administração, engenharia e serviços gerais.
Os salários variam de acordo com o cargo e a carga horária, com vencimentos que vão de R$ 2.452,44 para funções de nível fundamental até R$ 10.375,76 para o cargo de Médico da Família, com jornada de 40 horas semanais. Há ainda remunerações diferenciadas para cargos em regime de plantão, conforme previsto no edital.
A seleção será realizada por meio de prova objetiva, marcada para o dia 29 de março de 2026, com aplicação no período da manhã ou da tarde, de acordo com o cargo. O conteúdo programático, os requisitos, a carga horária e as atribuições estão detalhados nos anexos do edital.
O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.
Quadro geral de vagas
🔹 NÍVEL SUPERIOR
|Cargo
|Vagas
|Enfermeiro
|16
|Educador Social – Sec. Assistência Social
|14
|Assistente Social – Sec. Assistência Social
|11
|Educador Físico – Sec. Assistência Social
|11
|Médico Clínico Geral (20h)
|10
|Assistente Social – Sec. Saúde
|7
|Psicólogo – Sec. Saúde
|7
|Psicólogo – Sec. Assistência Social
|6
|Fisioterapeuta
|5
|Biomédico Plantonista
|4
|Médico Plantonista
|4
|Médico Intervencionista
|3
|Nutricionista
|3
|Psiquiatra
|3
|Assistente Social – Sec. Administração
|2
|Cirurgião-Dentista
|2
|Enfermeiro do Trabalho
|2
|Farmacêutico
|2
|Farmacêutico Plantonista
|2
|Médico Anestesiologista
|2
|Médico da Família (40h)
|2
|Médico Endocrinologista
|2
|Médico Pediatra Plantonista
|2
|Assistente Social – Sec. Governo
|1
|Cirurgião-Dentista Endodontista
|1
|Cirurgião-Dentista Odontopediatra
|1
|Educador Físico – Sec. Saúde
|1
|Educador Social – Sec. Governo
|1
|Enfermeiro Plantonista
|1
|Engenheiro de Segurança do Trabalho
|1
|Médico Auditor
|1
|Médico Endocrinopediatra
|1
|Médico Geriatra
|1
|Médico Neuropediatra
|1
|Médico Reumatologista
|1
|Médico Urologista
|1
|Psicólogo – Sec. Governo
|1
|Terapeuta Ocupacional
|1
Cadastro de reserva – nível superior (sem vagas imediatas):
Arquiteto, Engenheiro Civil, Fiscal Ambiental, Médico Cardiologista, Médico Ginecologista, Médico Pediatra.
🔹 NÍVEL TÉCNICO
|Cargo
|Vagas
|Técnico em Enfermagem
|12
|Atendente de Farmácia
|5
|Técnico em Raio-X
|3
|Técnico Administrativo Plantonista
|1
|Técnico de Laboratório Plantonista
|1
|Técnico em Enfermagem Plantonista
|1
|Técnico em Segurança do Trabalho
|1
🔹 NÍVEL MÉDIO
|Cargo
|Vagas
|Cuidador Plantonista – Sec. Assistência Social
|15
|Motorista
|14
|Técnico Administrativo – Sec. Saúde
|12
|Profissional de Atendimento de Inclusão Social
|10
|Agente de Endemias (Borrifação)
|7
|Agente de Endemias (Mutirão)
|7
|Auxiliar de Saúde Bucal
|4
|Cuidador Plantonista – Sec. Saúde
|4
|Motorista – Gabinete
|4
|Motorista Socorrista
|2
|Técnico em Atendimento de Regulação Médica (TARM)
|2
Cadastro de reserva – nível médio (sem vagas imediatas):
Auxiliar de Fiscal Ambiental, Fiscal do Meio Ambiente, Técnico Administrativo – Sec. Assistência Social, Técnico Administrativo – Secretarias.
🔹 NÍVEL FUNDAMENTAL
|Cargo
|Vagas
|Artesão
|1
|Cozinheira
|1