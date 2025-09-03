Prefeitura de Três Lagoas alerta para golpe de falsas contratações

A Prefeitura de Três Lagoas emitiu alerta de golpe após chegar ao gabinete do prefeito o relato de que uma cidadã pagou uma “taxa” para participar de um suposto curso de admissão ligado a vagas falsas (motorista, vigilante, técnico em enfermagem, mestre de obras e outras) para prestação de serviços a empresa dos ramos de construção e engenharia.

Nas mensagens trocadas por WhatsApp, a vítima teria sido orientada a comparecer ao prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde para assinatura de contrato — informação falsa.

O que a Prefeitura informa

Não há processo de contratação do Município para cargos em empresa privada de construção/engenharia.

processo de contratação do Município de construção/engenharia. Desconfie de qualquer cobrança de taxa , “ curso de admissão ” ou agendamento por WhatsApp sem confirmação nos canais oficiais .

de qualquer , “ ” ou sem confirmação nos . Endereços de secretarias municipais não são usados para formalização de contratos desse tipo.

Como os golpistas agem

Divulgam vagas com diferentes cargos. Exigem pagamento de “taxa” para curso ou “pré-admissão”. Marcam falsa assinatura de contrato em prédio público (Secretaria de Saúde) para dar aparência de legitimidade.

O que fazer

Não pague nenhuma taxa e não entregue documentos sem checar a informação.

e sem checar a informação. Confirme qualquer anúncio de vaga nos canais oficiais da Prefeitura.

qualquer anúncio de vaga da Prefeitura. Guarde prints, comprovantes e mensagens. Se já foi vítima, registre boletim de ocorrência e informe a Ouvidoria.

Canais oficiais de atendimento (Ouvidoria Geral)

WhatsApp: (67) 99213-6400

(67) 99213-6400 E-mail: [email protected]

Atendimento presencial: Av. Antônio Trajano, 30 – Centro, Três Lagoas-MS, 79601-000

Av. Antônio Trajano, 30 – Centro, Três Lagoas-MS, 79601-000 Site oficial do município: (acesso pelo portal da Prefeitura)

Sinais de alerta