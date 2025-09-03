Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

ALERTA A POPULAÇÃO!

Prefeitura de Três Lagoas alerta para golpe de falsas contratações

Adriano Hany

Município reforça que não realiza cobranças para contratação ou “curso de admissão”
Município reforça que não realiza cobranças para contratação ou “curso de admissão”

A Prefeitura de Três Lagoas emitiu alerta de golpe após chegar ao gabinete do prefeito o relato de que uma cidadã pagou uma “taxa” para participar de um suposto curso de admissão ligado a vagas falsas (motorista, vigilante, técnico em enfermagem, mestre de obras e outras) para prestação de serviços a empresa dos ramos de construção e engenharia.

Nas mensagens trocadas por WhatsApp, a vítima teria sido orientada a comparecer ao prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde para assinatura de contrato — informação falsa.

O que a Prefeitura informa

  • Não há processo de contratação do Município para cargos em empresa privada de construção/engenharia.
  • Desconfie de qualquer cobrança de taxa, “curso de admissão” ou agendamento por WhatsApp sem confirmação nos canais oficiais.
  • Endereços de secretarias municipais não são usados para formalização de contratos desse tipo.

Como os golpistas agem

  1. Divulgam vagas com diferentes cargos.
  2. Exigem pagamento de “taxa” para curso ou “pré-admissão”.
  3. Marcam falsa assinatura de contrato em prédio público (Secretaria de Saúde) para dar aparência de legitimidade.

O que fazer

  • Não pague nenhuma taxa e não entregue documentos sem checar a informação.
  • Confirme qualquer anúncio de vaga nos canais oficiais da Prefeitura.
  • Guarde prints, comprovantes e mensagens. Se já foi vítima, registre boletim de ocorrência e informe a Ouvidoria.

Canais oficiais de atendimento (Ouvidoria Geral)

  • WhatsApp: (67) 99213-6400
  • E-mail: [email protected]
  • Atendimento presencial: Av. Antônio Trajano, 30 – Centro, Três Lagoas-MS, 79601-000
  • Site oficial do município: (acesso pelo portal da Prefeitura)

Sinais de alerta

  • Pedido de dinheiro/taxa para “curso”, “uniforme” ou “exame”.
  • Contato apenas por WhatsApp sem domínio oficial ou publicação no portal da Prefeitura.
  • Pressa para pagamento/entrega de documentos.
  • Local de assinatura em secretarias sem agendamento formal.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos