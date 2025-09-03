Prefeitura de Três Lagoas alerta para golpe de falsas contratações

A Prefeitura de Três Lagoas emitiu alerta de golpe após chegar ao gabinete do prefeito o relato de que uma cidadã pagou uma “taxa” para participar de um suposto curso de admissão ligado a vagas falsas (motorista, vigilante, técnico em enfermagem, mestre de obras e outras) para prestação de serviços a empresa dos ramos de construção e engenharia.
Nas mensagens trocadas por WhatsApp, a vítima teria sido orientada a comparecer ao prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde para assinatura de contrato — informação falsa.
O que a Prefeitura informa
- Não há processo de contratação do Município para cargos em empresa privada de construção/engenharia.
- Desconfie de qualquer cobrança de taxa, “curso de admissão” ou agendamento por WhatsApp sem confirmação nos canais oficiais.
- Endereços de secretarias municipais não são usados para formalização de contratos desse tipo.
Como os golpistas agem
- Divulgam vagas com diferentes cargos.
- Exigem pagamento de “taxa” para curso ou “pré-admissão”.
- Marcam falsa assinatura de contrato em prédio público (Secretaria de Saúde) para dar aparência de legitimidade.
O que fazer
- Não pague nenhuma taxa e não entregue documentos sem checar a informação.
- Confirme qualquer anúncio de vaga nos canais oficiais da Prefeitura.
- Guarde prints, comprovantes e mensagens. Se já foi vítima, registre boletim de ocorrência e informe a Ouvidoria.
Canais oficiais de atendimento (Ouvidoria Geral)
- WhatsApp: (67) 99213-6400
- E-mail: [email protected]
- Atendimento presencial: Av. Antônio Trajano, 30 – Centro, Três Lagoas-MS, 79601-000
- Site oficial do município: (acesso pelo portal da Prefeitura)
Sinais de alerta
- Pedido de dinheiro/taxa para “curso”, “uniforme” ou “exame”.
- Contato apenas por WhatsApp sem domínio oficial ou publicação no portal da Prefeitura.
- Pressa para pagamento/entrega de documentos.
- Local de assinatura em secretarias sem agendamento formal.