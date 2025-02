Prefeitura de Três Lagoas divulga calendário de feriados e pontos facultativos para 2025

A Prefeitura de Três Lagoas publicou nesta quarta-feira (12), o decreto que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos para o ano de 2025 nas repartições públicas municipais. O decreto, assinado pelo prefeito Cassiano Maia (PSDB), define as datas em que os servidores municipais terão folga ou expediente reduzido ao longo do ano.

Conforme o documento, o ano terá nove feriados nacionais, dois feriados municipais e um estadual. Além disso, foram estabelecidos seis pontos facultativos, incluindo as segundas-feiras que antecedem o Dia do Trabalho (2 de maio), Corpus Christi (20 de junho) e o Dia da Consciência Negra (21 de novembro). O decreto também determina ponto facultativo nas vésperas de Natal (24 de dezembro) e Ano Novo (31 de dezembro), além da antecipação da comemoração do Dia do Servidor Público para o dia 27 de outubro.

O documento também estabelece um período de recesso administrativo entre os dias 22 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026, suspendendo as atividades da prefeitura nesse intervalo. No entanto, setores que prestam serviços essenciais continuarão funcionando normalmente. Caso haja necessidade, algumas unidades poderão organizar revezamento de equipes para atender à demanda da população.

Com a definição do calendário, servidores municipais e a população podem se programar melhor para o próximo ano. O decreto já está em vigor e pode ser consultado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (12).