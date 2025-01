Prefeitura de Três Lagoas suspende atendimento ao público nos dias 2 e 3 de janeiro

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas anunciou, por meio do Decreto nº 1035, publicado nesta quinta-feira, no Diário Oficial, a suspensão do atendimento ao público nos dias 2 e 3 de janeiro. A iniciativa tem como objetivo concentrar esforços nos trabalhos administrativos internos, permitindo a organização de demandas pendentes e a preparação para o início do novo ano de atividades.