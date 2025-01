Previsão do tempo indica chuva para Três Lagoas

A quarta-feira (8), será de sol com muitas nuvens de manhã e de chuva à tarde, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o predomínio de sol com variação de nebulosidade se deve atuação da alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais quente.