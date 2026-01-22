PRF apreende carga de cigarros contrabandeados na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta terça-feira (21), cerca de 13 mil maços de cigarros de origem estrangeira durante uma fiscalização realizada em Três Lagoas (MS).
A carga ilícita era transportada em uma caminhonete Chevrolet Montana, abordada na rodovia BR-262. Segundo a PRF, no momento da abordagem, os dois ocupantes do veículo admitiram que levavam cigarros contrabandeados.
Durante a verificação, foi constatado que um dos envolvidos era menor de idade. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.
O outro ocupante, maior de idade, foi conduzido à Polícia Federal do município, onde a ocorrência foi registrada.O veículo e a mercadoria apreendida foram encaminhados às autoridades competentes.