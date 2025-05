Primeiros jovens vereadores de Três Lagoas tomam posse em solenidade na Câmara

A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou, na noite desta terça-feira (20), a posse dos primeiros jovens vereadores da história do município. O evento marcou a instalação oficial do Parlamento Jovem, programa criado para estimular a participação política entre estudantes e proporcionar vivência no ambiente legislativo.

Foram diplomados 14 dos 15 jovens eleitos em 11 escolas públicas e privadas da cidade, além de 10 suplentes. Cada jovem será acompanhado por um vereador padrinho ao longo dos sete meses de mandato. O mais votado, Samuel Santana Lopes de Freitas, com 426 votos, presidiu a sessão de posse e conduziu a eleição da mesa diretora, que teve Sara Cortes Danadio eleita como presidente do Parlamento Jovem.

Durante a solenidade, os jovens seguiram o protocolo oficial, fizeram o juramento e se apresentaram ao público que lotou o plenário da Câmara. Cada um teve até três minutos para falar sobre suas motivações, propostas e expectativas para o mandato. Os discursos refletiram entusiasmo e senso de responsabilidade.

A estudante Sara Cortes destacou o papel transformador do projeto. “Não estou aqui apenas como representante de uma escola, mas como símbolo de uma juventude que quer participar e construir um amanhã mais justo”, afirmou.