Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

VAGAS

Processo de recrutamento e seleção – iBUILD Três Lagoas

Fernando Miranda

Processo de recrutamento e seleção – iBUILD Três Lagoas

A iBUILD Três Lagoas abre as portas para profissionais que desejam crescer em um mercado em plena expansão: a construção em Steel Frame, um sistema construtivo moderno, sustentável, rápido e altamente valorizado no setor.

Se você busca capacitação, inovação e oportunidade de carreira em uma empresa sólida e reconhecida nacionalmente, esta é a sua chance de fazer parte da nossa equipe.

Primeiro Encontro – Apresentação e Inscrição

📍 Local: Escritório/Showroom iBUILD

  • Apresentação da empresa e do método construtivo em Steel Frame
  • Preenchimento de ficha/cadastro com currículo
  • Entrevista individual para avaliação de perfil

TREINAMENTO OFICIAL – SETEMBRO

📍 Local: Marília – SP
⏳ Duração: 1 semana
✅ Custos cobertos: transporte, hospedagem e alimentação
💰 Ajuda de custo extra: R$ 500

Ao concluir o curso, os profissionais passam a integrar a rede de profissionais capacitados iBUILD Três Lagoas, atuando em projetos conforme cronograma de obras.
Além da oportunidade de crescimento, os novos parceiros recebem kits personalizados iBUILD (trena e camiseta).

Por que trabalhar com a iBUILD?

A iBUILD é referência nacional em construções em Steel Frame, trazendo ao Brasil a combinação perfeita entre inovação, eficiência e qualidade. Ao fazer parte da nossa equipe, você se capacita em uma técnica construtiva de alto nível e integra uma rede de profissionais selecionados em uma marca de renome.

👉 Não perca a chance de construir o futuro junto com a iBUILD!

📲 Mais informações: WhatsApp (67) 9257-2339

Clique aqui e fale com a gente no WhatsApp

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos