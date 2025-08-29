Processo de recrutamento e seleção – iBUILD Três Lagoas

A iBUILD Três Lagoas abre as portas para profissionais que desejam crescer em um mercado em plena expansão: a construção em Steel Frame, um sistema construtivo moderno, sustentável, rápido e altamente valorizado no setor.

Se você busca capacitação, inovação e oportunidade de carreira em uma empresa sólida e reconhecida nacionalmente, esta é a sua chance de fazer parte da nossa equipe.

Primeiro Encontro – Apresentação e Inscrição

📍 Local: Escritório/Showroom iBUILD

Apresentação da empresa e do método construtivo em Steel Frame

Preenchimento de ficha/cadastro com currículo

Entrevista individual para avaliação de perfil

TREINAMENTO OFICIAL – SETEMBRO

📍 Local: Marília – SP

⏳ Duração: 1 semana

✅ Custos cobertos: transporte, hospedagem e alimentação

💰 Ajuda de custo extra: R$ 500

Ao concluir o curso, os profissionais passam a integrar a rede de profissionais capacitados iBUILD Três Lagoas, atuando em projetos conforme cronograma de obras.

Além da oportunidade de crescimento, os novos parceiros recebem kits personalizados iBUILD (trena e camiseta).

Por que trabalhar com a iBUILD?

A iBUILD é referência nacional em construções em Steel Frame, trazendo ao Brasil a combinação perfeita entre inovação, eficiência e qualidade. Ao fazer parte da nossa equipe, você se capacita em uma técnica construtiva de alto nível e integra uma rede de profissionais selecionados em uma marca de renome.

👉 Não perca a chance de construir o futuro junto com a iBUILD!

📲 Mais informações: WhatsApp (67) 9257-2339