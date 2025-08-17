Programa capacita líderes comunitários para combater feminicídios em MS

No ano em que a Lei Maria da Penha completa 19 anos, Mato Grosso do Sul já registrou 22 feminicídios nos oito primeiros meses de 2025, contra 20 no mesmo período do ano passado. Em 2024, foram 35 casos em todo o ano. Nesse cenário, o Governo Estadual lançou, este mês, o Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres – Protege, instituído por decreto em junho como política pública integrada e transversal.

O programa mobiliza diversas secretarias e órgãos parceiros para atuar na prevenção, proteção, atendimento e garantia de direitos, com ações que vão da qualificação de equipes à ampliação de canais de denúncia, passando pela inserção do tema nos grêmios estudantis e pela formação de lideranças comunitárias.

Essa última medida é considerada estratégica para romper o “pacto de silêncio” que ainda envolve casos de violência, aproximar a rede de atendimento das realidades locais e ampliar a capacidade de resposta. A ideia é que líderes comunitários sejam multiplicadores das informações, identificando sinais de abuso e encaminhando as vítimas de forma rápida e segura para os serviços disponíveis. O Protege também prevê a atuação em áreas remotas.

A secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, explica como será a capacitação, quais públicos serão alcançados e de que forma o programa busca transformar a prevenção em uma mudança cultural duradoura.

Por que capacitar lideranças comunitárias é considerado um passo estratégico para enfrentar a violência contra a mulher?

Viviane Luiza - É uma forma estratégica do Governo do Estado unindo a sociedade civil. Percebemos que o pacto de silêncio em torno da violência contra mulheres e meninas precisa ser rompido. Os líderes comunitários são fundamentais nesse processo, porque é nas comunidades e nos bairros que essa violência, principalmente a psicológica, acontece de maneira silenciosa. Vamos começar a formação por Campo Grande, neste sábado (16). E a partir de 27 de agosto, esse material multiplicador será levado para todo o Estado, formando líderes comunitários nos municípios por meio das gestoras municipais. O objetivo é engajar toda a sociedade sul-mato-grossense.

Quando se fala em violência, muitas pessoas pensam apenas na agressão física. Quais outros tipos o programa aborda?

Viviane Luiza - Nós temos a violência psicológica, que ainda é muito subnotificada. Também temos a violência sexual, a violência patrimonial e, agora, também por meio da internet, principalmente com o uso de inteligência artificial. O Protege é uma política pública apresentada recentemente à população, com ações integradas de secretarias e órgãos do Governo do Estado para atuar, de forma transversal, na prevenção e no enfrentamento. Trabalhamos com três eixos: curto, médio e longo prazos.

E como o programa vai trabalhar com a juventude?

Viviane Luiza – Entre as ações, estamos lançando uma trilha formativa para a juventude das escolas estaduais, com o tema “Por elas, por eles, a juventude sem violência contra as meninas e mulheres”. Essa ação é pioneira no Brasil e será feita por meio da formação de grêmios estudantis. Queremos que meninos, meninas, os jovens em geral, entendam desde cedo o que é violência contra a mulher. Um observatório do Senado Federal realizou uma pesquisa por todo o país onde mostrou que muitas mulheres tiveram contato com violência antes dos 19 anos. Se formarmos essas jovens e mostrarmos, por exemplo, que cuidar da roupa de alguém ou ter ciúmes excessivos não é prova de amor, mas sim indício de violência, estaremos prevenindo desde cedo.