Promoção ‘A Casa dos Sonhos 2025’ é lançada e vai entregar três casas

Segundo Fernando Moraes, diretor de Produto do Grupo RCN, “A Casa dos Sonhos” se consolidou como uma ação comercial de grande impacto, com reflexos positivos na economia local. “É uma maneira de abraçar nossos clientes, parceiros e agradecer pela confiança. Revolucionamos as promoções em 2024 e, agora, em 2025, vamos sortear três casas mobiliadas pelas Casas Bahia”, afirmou.

O ganhador da casa foi Aparecido Francisco Marques, de 59 anos, operador de máquina e morador de Três Lagoas. Ele contou que vivia de aluguel, pagando R$ 800 mensais, além de R$ 500 em energia elétrica. Emocionado com o prêmio, Aparecido anunciou que doaria um imóvel de sua propriedade no interior paulista a uma família carente. Diante do sucesso da promoção, o Grupo RCN dará continuidade ao projeto em 2025, prometendo uma edição ainda mais robusta.

No ano passado, o prêmio principal foi uma casa nova, totalmente mobiliada, equipada com energia solar, além de um ano de internet gratuita. A entrega oficial ocorreu em 3 de novembro de 2024, na Esplanada da NOB, com grande público presente. O evento contou com shows de artistas regionais e nacionais, praça de alimentação e clima festivo para celebrar a conquista de um morador da cidade.

A promoção “A Casa dos Sonhos”, realizada pelo Grupo RCN de Comunicação, se tornou um marco em Três Lagoas. Com o objetivo de realizar o sonho da casa própria, a promoção mobiliza a comunidade local e conta com o apoio de diversas empresas parceiras.

Invasão Massa: nova fase da parceria com a Massa FM

Em 2025, o Grupo RCN firmou parceria com a Rede Massa FM, integrando as emissoras de rádios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas à rede nacional. A ação visa fortalecer a presença da emissora em Mato Grosso do Sul e ampliar as oportunidades comerciais para o mercado regional.

A “Invasão Massa”, como foi batizada a campanha promocional está percorrendo os centros comerciais das cidades atendidas. Em Três Lagoas, uma carreata percorreu as principais vias da cidade, anunciando a força dessa união e convidando novos parceiros para participarem da maior promoção do Centro-Oeste: ‘A Casa dos Sonhos’.

“Queremos mostrar a força do Grupo RCN junto com a Massa FM, formando uma grande rede de informação e entretenimento. Vamos sortear mais de R$ 1,5 milhão em prêmios, incluindo três casas mobiliadas, vale-compras de R$ 1 mil por mês, energia solar e muito mais. Não temos dúvidas de que será um sucesso estadual”, destacou Rodrigo Lopes, diretor comercial do Grupo RCN.

A Casas Bahia, gigante do varejo confirmou sua participação como parceira master da promoção. Segundo Kelcio Luis Colombo, gerente da loja no centro de Três Lagoas, toda a mobília das três casas já está garantida. “Em 2024 ficamos impressionados com a grandiosidade da promoção. As ações promocionais do Grupo RCN refletem o nosso lema: ‘dedicação total à você’. Em 2025, estaremos juntos mais uma vez para mobiliar os lares dos próximos ganhadores”, afirmou Colombo.

Promoção

A promoção começou em Três Lagoas, em 07 de abril, e deve durar noves meses. A grande final será no dia 1º de março de 2026. A exemplo do que foi em 2024, a grande final será marcada por um mega evento cultural, com a participação de artistas regionais e nacionais.