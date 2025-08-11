Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

Artigo

Publicidade médica nas redes sociais

Luiz Paulo de Castro Areco é advogado e membro da AEDM - Associação dos Escritórios de Defesa Médica.

Redação RCN67

Publicidade médica nas redes sociais

As redes sociais representam uma verdadeira revolução na forma de interação entre as pessoas, inclusive de médicos e pacientes. Mas, tendo em vista as regras relacionadas à publicidade, os profissionais da Medicina precisam estar cientes sobre como se comportar digitalmente, para garantir a ética e a segurança do paciente.

Estratégias de publicidade e marketing adequadas podem educar a população, oferecer informação atualizada e precisa ao paciente e dar visibilidade ao médico, uma vez que mais pessoas buscam por referências na internet. O marketing médico digital é assunto emergente, que pode ser entendido como “conjunto de ações e estratégias que tem por objetivo agregar valor à prática médica por meio da identificação de oportunidades e mercado, dos desejos e das necessidades dos pacientes.

Muito embora a publicidade médica nas redes sociais seja permitida, o médico deve seguir rigorosamente os princípios éticos e as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). É crucial que a publicidade seja transparente, informativa e não enganosa, evitando a criação de expectativas irreais nos pacientes.

Ainda mais agora, com a edição da Resolução CFM 2.336/2023, que define critérios de divulgação, permissões e proibições para evitar demandas judiciais e abertura de processos ético-profissionais contra médicos, a atenção e os cuidados devem ser ainda maiores.

Notícias Relacionadas

Essa nova resolução é inovadora ao abraçar os conceitos literais de publicidade e propaganda, reconhecendo abertamente o objetivo de captar pacientes, que pela primeira vez identificados como “clientes” pelo CFM. Contudo, é também conservadora ao reafirmar o cunho informativo da Publicidade Médica, e a necessidade de respeito aos critérios éticos tradicionais.

Como já dito, não há dúvidas que as novas normas quebram paradigmas, o que representa uma evolução para os médicos brasileiros. No entanto, fica o alerta que quem descumprir as normas responderá às Codames regionais (Comissões de Divulgação de Assuntos Médicos), vinculadas aos Conselhos Regionais de Medicina que tem como objetivo orientar os médicos sobre a divulgação de informações relacionadas ao exercício da medicina, fiscalizar a publicidade médica e garantir que ela esteja de acordo com o Código de Ética Médica e outras resoluções.

Desta maneira, seguir essas diretrizes é essencial para garantir uma carreira sólida, sem riscos à reputação ou ao direito de exercer a medicina. Em resumo, diante das inúmeras alterações, o mais importante é que o médico tenha o entendimento de que é permitido divulgar informações sobre a formação profissional, especialidades registradas, equipamentos da clínica e procedimentos, desde que não haja sensacionalismo, autopromoção ou promessa de resultados. 

Luiz Paulo de Castro Areco é advogado e membro da AEDM – Associação dos Escritórios de Defesa Médica.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos