Quantidade de acidentes no trânsito preocupa

Um levantamento da Polícia Militar de Trânsito, obtido pelo Jornal do Povo, revela que, entre janeiro e 28 de março, foram registradas 444 ocorrências de acidentes em Três Lagoas. Desse total, 175 acidentes resultaram em vítimas, e uma pessoa morreu. Além disso, a maioria dos acidentes envolve motocicletas, evidenciando que campanhas preventivas e fiscalizações ainda não têm sido suficientes para conscientizar os condutores e reduzir as infrações.

De acordo com o tenente da Polícia Militar, Lauro Santana, grande parte dos acidentes ocorre devido ao descumprimento das regras de trânsito. “Cerca de 70% das infrações estão relacionadas à desobediência às normas de circulação, como não respeitar a sinalização de ‘pare’ e avançar o sinal vermelho em cruzamentos. Esses são alguns dos comportamentos que mais contribuem para os acidentes”, explicou o tenente.

Três Lagoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui cerca de 136 mil habitantes. O crescimento populacional tem sido acompanhado pelo aumento da frota de veículos na cidade, o que torna o trânsito cada vez mais intenso. No entanto, Santana destaca que a infraestrutura viária conta com boa sinalização e fiscalização.

“O que precisa melhorar é a conscientização dos motoristas e motociclistas. O respeito às regras de trânsito é fundamental para reduzir o número de acidentes e garantir a segurança de todos”, concluiu.