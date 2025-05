Quem casa quer casa: campanha de maio da LRG incentiva casais a conquistarem o primeiro lar com até R$84 mil de desconto

Maio é tradicionalmente conhecido como o mês das noivas, e a LRG Construtora decidiu transformar esse símbolo de união e novos começos em uma oportunidade real para casais darem o próximo passo: o da conquista da casa própria. A nova campanha “Quem Casa Quer Casa” já está no ar e tem como foco casais que desejam construir uma nova história, saindo do aluguel e investindo em um futuro juntos, com segurança, conforto e economia.



E o melhor: a campanha traz descontos de até R$84 mil e entrada pra depois do arraiá de Junho para aquisição de imóveis no Condomínio Residencial Eco Ville Três Lagoas 5, um dos empreendimentos mais completos da cidade.



Um condomínio pensado para o início de novas histórias



Localizado a apenas 600 metros da Lagoa Maior e próximo ao Quinta da Lagoa, o Eco Ville Três Lagoas 5 combina localização estratégica, tranquilidade e praticidade para o dia a dia. Com opções de casas de 2 ou 3 dormitórios, sendo um suíte, o empreendimento conta ainda com:

● Salão de festas

● Piscinas adulto e infantil

● Churrasqueira coberta

● Quadra de areia

● Playground

● Academia ao ar livre

● Portaria com segurança 24h



Tudo isso enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida, com condições facilitadas de financiamento, ideal para quem está organizando o casamento ou juntando os primeiros investimentos da vida a dois.



Mais de 25 anos realizando sonhos



A LRG Construtora já soma mais de 1.000 sonhos realizados em Três Lagoas, sendo este o quinto empreendimento da empresa na cidade. Com mais de duas décadas de atuação no mercado e reconhecida como uma das 100 maiores construtoras do país, a LRG se firma não apenas como construtora, mas como parte das histórias de milhares de famílias que conquistaram o lar com segurança, planejamento e carinho.



Visite o decorado e inicie sua nova fase Quer conhecer de perto onde sua nova vida pode começar? Visite o plantão de vendas na Rua Elmano Soares, nº 388 – Centro ou entre em contato via WhatsApp (18) 99616-1115 e descubra todos os benefícios da

campanha Quem Casa Quer Casa.