Quem será o próximo presidente da Câmara?

FUSÃO O PSDB aprovou nesta semana, durante convenção nacional, a incorporação do Podemos. Segundo lideranças tucanas, a fusão visa estancar a desidratação do partido e criar uma estrutura mais robusta para enfrentar os desafios eleitorais de 2026. Agora, a fusão depende da homologação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Celebrações começam no dia 13 de junho com missa campal e seguem com desfile cívico-militar e show de Gusttavo Lima

ZERO APROVADOS

Surreal, mas real: nenhum dos 186 candidatos que chegaram à segunda fase do concurso para promotor de Justiça substituto do Ministério Público de Mato Grosso do Sul conseguiu atingir a nota mínima exigida na prova escrita. Isso mesmo: zero aprovados. A maior nota foi 5,95 — por apenas 0,05 ponto não chegou lá. O concurso, que oferece 10 vagas com salário de R$ 32.260,69, escancarou o abismo entre o sonho de ocupar um dos cargos mais poderosos e bem pagos do Estado e a dura realidade da preparação (ou da prova?). Fica a dúvida: foi o nível dos candidatos que decepcionou ou a prova que extrapolou os limites do razoável? Seja como for, nem a tentadora remuneração de mais de R$ 32 mil por mês conseguiu motivar uma escrita convincente.