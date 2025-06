Retomada da UFN-3 está em fase de licitação, segundo Petrobras

A Petrobras confirmou em fevereiro deste ano, a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-3), em Três Lagoas, após uma década de paralisação. O projeto, atualmente na fase de licitação para conclusão, prevê investimento de R$ 3,5 bilhões e tem previsão de entrada em operação em 2028, reforçando o fornecimento de fertilizantes para os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e São Paulo.

Em nota enviada ao Jornal do Povo, a Petrobras informou que a UFN-3 possui equipe mobilizada para a preservação da unidade e para a coordenação do projeto. “O projeto encontra-se, atualmente, em licitação para conclusão da obra. A previsão da entrada em operação é 2028”, reiterou a estatal.

Com o avanço do projeto, a Petrobras lançou o Programa de Capacitação Autonomia e Renda, que abrirá quase 4 mil vagas para qualificação profissional em Três Lagoas. A iniciativa, realizada em parceria com o Sesi-Senai e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, prioriza a formação de pessoas em situação de vulnerabilidade social e moradores da região.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus de Três Lagoas, será uma das instituições responsáveis pela capacitação. Serão ofertados seis cursos, quatro na área de elétrica e dois na área de mecânica.