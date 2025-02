Reunião debate avanço da citricultura como nova oportunidade em Três Lagoas

Depois de anos sendo referência em pecuária e, mais recentemente, com o “boom” de investimentos no setor de celulose, a região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul está prestes a vivenciar um novo capítulo na sua trajetória econômica. Agora, é a vez da citricultura transformar o cenário regional, impulsionada por condições naturais favoráveis e uma estratégia de atração de investimentos por parte do governo estadual.

Com esse panorama, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedect), promoveu, nesta semana, uma reunião estratégica para debater o avanço da citricultura como uma nova oportunidade de investimento no município.

Durante a reunião, foram discutidos aspectos cruciais para o desenvolvimento da citricultura na região. Entre os principais temas abordados está a legislação sanitária rigorosa do estado, que protege as plantações contra doenças, como o greening, através da proibição do plantio da murta, planta hospedeira da bactéria causadora da doença. Também foram destacados os impactos positivos da atividade na geração de empregos e na atração de investimentos.