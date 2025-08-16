Reunião no Ministério da Saúde define avanços no combate ao câncer em Três Lagoas e Campo Grande

Uma reunião nesta quarta-feira (13), no Ministério da Saúde, conduzida pelo deputado federal Geraldo Resende, definiu avanços importantes para o atendimento oncológico em Mato Grosso do Sul. No encontro, foram discutidas a instalação de um acelerador linear no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas, e a introdução de uma nova ressonância nuclear magnética no Hospital do Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande.

Participaram da reunião, representantes do Ministério da Saúde, do Hospital do Câncer de Campo Grande, além do diretor-geral do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Calderon, entre outros. O objetivo foi alinhar etapas para a execução dos projetos, que devem ampliar a capacidade de diagnóstico e tratamento contra o câncer no Estado.

Em Três Lagoas, o Hospital Auxiliadora já está cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) para viabilizar a instalação do acelerador linear, equipamento essencial para o tratamento com radioterapia. A unidade, que hoje oferece apenas quimioterapia, planeja criar um centro de alta complexidade em oncologia com 1.300 m², completando a linha de cuidados para pacientes oncológicos.