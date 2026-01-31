Rivais ideológicas, aliadas na gestão

NOME NA MESA

O presidente estadual do PSB em São Paulo, Márcio França, jogou luz sobre um nome que vem circulando, cada vez mais com força nos corredores de Brasília: Simone Tebet. França não economizou elogios e classificou a ministra do Planejamento como “excelente nome”, deixando claro que ela estaria apta a disputar qualquer cargo, incluisive o de governadora de São Paulo. O recado não foi apenas retórico. Tebet já recebeu convite formal para se filiar ao PSB paulista.

SINAL

A eventual troca do MDB pelo PSB e, principalmente, a mudança do domicílio eleitoral de Simone Tebet do Mato Grosso do Sul para São Paulo passam, hoje, por uma única mesa: a do presidente Lula. Em recente viagem ao Panamá, Lula e Tebet conversaram sobre o tema, mas o presidente prefere cautela. Quer pesquisas eleitorais em mãos antes de bater o martelo. Lula ainda sonha com Fernando Haddad candidato ao governo paulista, mas o ministro da Fazenda tem demonstrado resistência. No plano B do Planalto, Tebet e Márcio França aparecem como alternativas reais. A grande dúvida é pragmática: quem consegue levar a eleição paulista ao segundo turno?