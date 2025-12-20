Sanesul marca exames admissionais para aprovados em janeiro de 2026

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) convocou candidatos aprovados no Concurso Público de 2025 para a realização dos exames médicos admissionais. Esta etapa é considerada decisiva para a contratação e tem caráter eliminatório. A convocação foi formalizada no Edital nº 050/2025, publicado nesta quinta-feira (18), e assinado pelo diretor-presidente Renato Marcílio da Silva.

Conforme o edital, a avaliação tem o objetivo de atestar a sanidade física e mental necessária ao exercício das funções. Assim, caso seja constatada inaptidão em qualquer fase, o candidato será eliminado automaticamente do certame. A Sanesul informou que os exames ocorrerão às suas expensas e que os convocados deverão comparecer munidos de documento de identidade.

As avaliações acontecerão integralmente em Campo Grande e os convocados foram divididos em duas turmas. O cronograma inclui avaliação clínica, junta médica e exame admissional final. A primeira etapa, de avaliação clínica, está marcada para 05 de janeiro de 2026, às 8h, para ambas as turmas, na sede da Sanesul, localizada na Rua Dr. Zerbini, nº 421, no bairro Chácara Cachoeira. Na sequência, a junta médica será realizada em 07 de janeiro de 2026, às 8h, também para as duas turmas, na Vivra Saúde Ocupacional, na Avenida Calógeras, nº 1593, região central.

Etapas e Locais dos Exames Admissionais

Já o exame admissional final foi distribuído em dois dias. A Turma 1 deverá comparecer em 15 de janeiro de 2026, às 8h, e a Turma 2 em 16 de janeiro de 2026, às 8h. Ambos novamente serão realizados em Campo Grande na sede da Sanesul. O formato adotado concentra as etapas na Capital e exige atenção a datas e horários, já que se trata de fase determinante para efetivação das contratações.

Cargos e Localidades dos Convocados

A lista de convocados inclui cargos de níveis médio e técnico e envolve diversas localidades do Estado. Na Turma 1, aparecem candidatos para Bonito (Agente em Saneamento), Campo Grande (Assistente Administrativo e Técnico em Recursos Humanos), Chapadão do Sul (Agente em Saneamento), Jardim (Agente em Saneamento) e Paranaíba (Agente em Saneamento). Na Turma 2, há convocações para Ponta Porã (Agente em Saneamento e técnicos em análise e tratamento e manutenção eletromecânica), Ribas do Rio Pardo (Agentes em Saneamento), Selvíria (Agente em Saneamento) e Sonora (Agente em Saneamento).

Exclusão de Candidatos e Publicações no Diário Oficial

Ainda no Diário Oficial, a empresa publicou o Edital nº 049/2025, comunicando a exclusão de dois candidatos do concurso. Segundo a publicação, os desligamentos ocorreram por desistência formal ou por não comparecimento em etapas anteriores. Essas exclusões atingem um candidato de Assistente Administrativo em Campo Grande e outro de Agente em Saneamento em Jardim.