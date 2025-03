Além de deixar muitas donas de casa enfurecidas, as queimadas, aliadas ao tempo seco, tornam-se forte aliados para o desenvolvimento, ou agravamento, das doenças respiratórias. Nessa semana, a Defesa Civil já emitiu alerta para baixa umidade do ar. No entanto, em Três Lagoas o cuidado precisa ser redobrado. Como já retratado nesta coluna da semana passada, foi aberta a “temporada [ilegal] das queimadas”.