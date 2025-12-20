Secretaria projeta novos investimentos e geração de empregos com chegada de empresas

Três Lagoas segue consolidando a posição como um dos principais polos de atração de investimentos de Mato Grosso do Sul. Em balanço das ações de 2025, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcos Antônio Gomes Júnior, destacou a instalação de novas empresas, projetos industriais em tramitação e a perspectiva de geração de centenas de empregos nos próximos anos, com foco especial na cadeia da celulose e em empresas fornecedoras de serviços e tecnologia.
Entre os principais avanços está a atração de companhias ligadas ao setor metalmecânico e à indústria de base florestal. Somente quatro projetos de instalação de indústrias no Distrito Industrial devem resultar em cerca de 220 novos postos de trabalho, segundo o secretário. Além disso, duas empresas consideradas estratégicas para o setor de celulose, Valmet e Andritz, anunciaram a instalação de unidades em Três Lagoas, reforçando o adensamento da cadeia produtiva local.
As duas multinacionais são referências mundiais na construção e tecnologia de plantas industriais de celulose e papel. A presença dessas empresas na cidade amplia a oferta de empregos qualificados, fortalece a prestação de serviços locais e reduz a dependência de fornecedores de outros estados, impactando diretamente na arrecadação e na economia regional.
Desburocratização
Outro ponto considerado decisivo para o avanço empresarial foi a revisão da Lei de Liberdade Econômica. O número de atividades classificadas como de baixo risco mais que dobrou, passando de 310 para 607, o que reduziu a burocracia, acelerou a abertura de empresas e facilitou a regularização de novos negócios. A medida também contribuiu para a permanência e expansão de empresas já instaladas no município.
O trabalho de articulação com contadores, setor produtivo e órgãos fiscalizadores também foi apontado pelo secretário, como fundamental para dar mais segurança jurídica aos empreendedores e evitar entraves nos processos de licenciamento e funcionamento das empresas.
No cenário regional, Três Lagoas se consolida como base administrativa, logística e de serviços para grandes empreendimentos instalados em municípios vizinhos. Um exemplo citado é o da indústria Arauco, cuja unidade produtiva está em Inocência, mas que deve concentrar em Três Lagoas parte significativa dos empregos qualificados e da estrutura administrativa, com previsão de cerca de 400 vagas.
“Com localização estratégica, infraestrutura consolidada e forte integração com o governo estadual, a expectativa é de que novos investimentos sejam anunciados nos próximos anos, especialmente diante do crescimento contínuo do setor florestal e da celulose na Costa Leste. A estratégia municipal prioriza atrair empresas com capacidade de gerar empregos, fixar matrizes no município e ampliar a retenção de receitas locais, preparando Três Lagoas para um novo ciclo de desenvolvimento econômico sustentável”, destacou o secretário