Secretaria projeta novos investimentos e geração de empregos com chegada de empresas

Três Lagoas segue consolidando a posição como um dos principais polos de atração de investimentos de Mato Grosso do Sul. Em balanço das ações de 2025, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcos Antônio Gomes Júnior, destacou a instalação de novas empresas, projetos industriais em tramitação e a perspectiva de geração de centenas de empregos nos próximos anos, com foco especial na cadeia da celulose e em empresas fornecedoras de serviços e tecnologia.

Entre os principais avanços está a atração de companhias ligadas ao setor metalmecânico e à indústria de base florestal. Somente quatro projetos de instalação de indústrias no Distrito Industrial devem resultar em cerca de 220 novos postos de trabalho, segundo o secretário. Além disso, duas empresas consideradas estratégicas para o setor de celulose, Valmet e Andritz, anunciaram a instalação de unidades em Três Lagoas, reforçando o adensamento da cadeia produtiva local.

As duas multinacionais são referências mundiais na construção e tecnologia de plantas industriais de celulose e papel. A presença dessas empresas na cidade amplia a oferta de empregos qualificados, fortalece a prestação de serviços locais e reduz a dependência de fornecedores de outros estados, impactando diretamente na arrecadação e na economia regional.

Desburocratização

Outro ponto considerado decisivo para o avanço empresarial foi a revisão da Lei de Liberdade Econômica. O número de atividades classificadas como de baixo risco mais que dobrou, passando de 310 para 607, o que reduziu a burocracia, acelerou a abertura de empresas e facilitou a regularização de novos negócios. A medida também contribuiu para a permanência e expansão de empresas já instaladas no município.