Sem voos comerciais, prefeitura e estado articulam retomada com a Gol

Três Lagoas continua sem voos comerciais regulares desde março deste ano, mas a Prefeitura e o Governo do Estado intensificaram as tratativas para mudar esse cenário. Nesta segunda-feira (28), o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Marcos Gomes Junior, e o diretor da pasta, Renan Baptista, participaram de uma reunião na sede da companhia aérea Gol, em São Paulo. Representantes da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e do Governo do Estado também acompanharam o encontro.

O objetivo foi apresentar uma proposta conjunta para que a Gol passe a operar no município, restabelecendo a oferta de voos comerciais, interrompida após a suspensão das atividades da Azul Linhas Aéreas em Três Lagoas, no dia 10 de março.

Segundo o secretário, a reunião foi positiva. “Conseguimos apresentar o potencial de Três Lagoas e a proposta construída junto ao Governo do Estado. Agora, estamos aguardando uma resposta da companhia, que fará uma avaliação interna das condições para a possível implantação dos voos”, destacou.

A Azul, que operava voos diretos entre Três Lagoas e o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), justificou a suspensão das operações com base na reavaliação de suas bases, aumento dos custos operacionais, alta do dólar, problemas na cadeia de suprimentos e restrições de frota.