Senai aposta em cursos técnicos para atender crescimento industrial em Três Lagoas

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) ampliou a oferta de cursos técnicos em Três Lagoas para atender à expansão industrial prevista para 2026. As matrículas seguem abertas até o dia 6 de março, com início das aulas programado para o começo do mês.

A avaliação é de que a formação técnica se consolidou como o caminho mais rápido para ingresso no mercado de trabalho. Renan da Silva Fernandes, do setor de educação do Senai ressalta sobre a importância do curso técnico para a indústria.

“Hoje, principalmente na região de Três Lagoas, a pessoa que tem o curso técnico tem a porta de entrada mais facilitada na indústria”, afirmou Renan.

Entre os cursos ofertados estão técnico em celulose e papel, eletrotécnica, automação industrial, química, administração, biotecnologia, segurança do trabalho e logística. As formações são presenciais e semipresenciais, todas no período noturno, com duração média de dois anos.

Segundo Renan, os cursos são estruturados conforme a necessidade das empresas que estão se instalando ou ampliando operações na região.

“Essas indústrias demandam profissionais qualificados. O curso técnico é exatamente o que a indústria precisa hoje para desenvolver suas atividades”, explicou.

A formação em celulose e papel aparece como a mais procurada, impulsionada pelo perfil econômico do município.

“Muito se associa a abertura de fábricas ao curso de celulose, mas é importante lembrar que existem oportunidades em várias áreas, como automação, segurança do trabalho, logística e administração”, destacou.

Expansão da Demanda em Outros Setores

O Senai também aponta crescimento da demanda em setores além da indústria de base. De acordo com Paulo Almeida, da área de Relações com o Mercado, a expansão envolve áreas como florestal, citricultura e logística.

“Não existe indústria sem floresta. Além das fábricas, há uma grande necessidade de técnicos florestais para atuar no manejo e na área ambiental”, afirmou.

Outro fator que deve impulsionar oportunidades é a consolidação da Rota Bioceânica.

“A logística passa a ter um papel estratégico. Quem estiver qualificado nesses segmentos vai encontrar boas oportunidades”, avaliou Paulo.

A Importância do Perfil Comportamental

Para o Senai, além da formação técnica, o perfil comportamental também pesa nas contratações.

“O Senai é 50% da porta de entrada. Os outros 50% dependem do perfil da pessoa, da vontade de crescer, de fazer entregas e construir carreira”, pontuou Paulo Almeida.

As matrículas podem ser feitas presencialmente na unidade do Senai em Três Lagoas, localizada na Rua Amílcar Congro Bastos, nº 313, no bairro Vila Nova, ou pela plataforma online.

“Quem tiver dificuldade no formato digital pode procurar a unidade física, que nossa equipe orienta todo o processo”, reforçou Renan

Confira a entrevista completa: