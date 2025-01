Série especial: Secretária detalha desafios e planos para a saúde de Três Lagoas

A secretária de Saúde de Três Lagoas, Elaine Fúrio, destacou os desafios e as prioridades para a saúde pública na gestão do prefeito Cassiano Maia. Elaine, que permanece no cargo após oito anos de trabalho na pasta, vê a nova gestão como uma oportunidade para ampliar os avanços e superar gargalos.

Entre os principais desafios, ela destacou a necessidade de investir em saúde mental e fortalecer a alta complexidade no município. A criação do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS IJ), a ampliação do CAPS II para CAPS III – que funciona 24 horas – e as melhorias no Serviço Especializado em Reabilitação (CER) estão entre os projetos prioritários. “Precisamos criar novas estruturas e melhorar as existentes para atender às demandas crescentes, especialmente em saúde mental”, afirmou.

Além disso, Elaine destacou a necessidade de trazer mais serviços de alta complexidade para Três Lagoas, como exames, procedimentos e cirurgias específicas, que hoje dependem de outros centros. “É fundamental ampliar a oferta dentro dos hospitais locais e discutir individualmente as situações que não conseguimos resolver no município”, explicou.

A secretária também estacou ainda a importância de fortalecer a atenção primária, que recebeu novas equipes nos últimos anos, e melhorar a integração entre unidades básicas de saúde e serviços de urgência. “Queremos que o paciente opte por procurar uma unidade de saúde antes da UPA, fortalecendo o atendimento preventivo e descentralizando as emergências”, disse.