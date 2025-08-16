Sessão é marcada por troca de farpas e comparações sobre governos

A sessão da Assembleia Legislativa de MS, nesta quarta-feira (13), foi marcada por provocações e forte polarização entre deputados estaduais. Durante 40 minutos, parlamentares de direita e de esquerda trocaram farpas e fizeram comparações sobre os governos de Lula (PT) e Bolsonaro (PL), transformando o plenário em um verdadeiro palanque para as eleições de 2026.
Rompeu
O diretório estadual do PT de MS decidiu entregar todos os cargos comissionados que ocupavam no governo de Eduardo Riedel (PSDB) após o governador manifestar apoio a Jair Bolsonaro (PL) e criticar o STF. A decisão foi unânime e, segundo o deputado federal Vander Loubet (PT), mantém apenas a relação institucional. “Essas movimentações bolsonaristas tentam romper com a democracia”, afirmou.