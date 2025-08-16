Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

Bastidores

Sessão é marcada por troca de farpas e comparações sobre governos

Redação RCN67

Sessão é marcada por troca de farpas e comparações sobre governos

A sessão da Assembleia Legislativa de MS, nesta quarta-feira (13), foi marcada por provocações e forte polarização entre deputados estaduais. Durante 40 minutos, parlamentares de direita e de esquerda trocaram farpas e fizeram comparações sobre os governos de Lula (PT) e Bolsonaro (PL), transformando o plenário em um verdadeiro palanque para as eleições de 2026.

Notícias Relacionadas

Rompeu
O diretório estadual do PT de MS decidiu entregar todos os cargos comissionados que ocupavam no governo de Eduardo Riedel (PSDB) após o governador manifestar apoio a Jair Bolsonaro (PL) e criticar o STF. A decisão foi unânime e, segundo o deputado federal Vander Loubet (PT), mantém apenas a relação institucional. “Essas movimentações bolsonaristas tentam romper com a democracia”, afirmou.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos