Setembro Amarelo reforça atenção à saúde mental, diz coordenador do RAPS

O coordenador Igor Paez, da Rede de Atenção Piscossocial (RAPS) destacou a importância do Setembro Amarelo como momento de mobilização nacional para a prevenção ao suicídio.

Israel Espíndola

O coordenador Igor Paez, da Rede de Atenção Piscossocial (RAPS) destacou, em entrevista ao RCN Notícias, a importância do Setembro Amarelo como momento de mobilização nacional para a prevenção ao suicídio. Segundo ele, a campanha reforça a necessidade de ampliar o diálogo sobre saúde mental e de oferecer apoio a quem enfrenta sofrimento psicológico.

Durante a conversa, o coordenador ressaltou que a rede de atenção psicossocial tem papel fundamental no acolhimento e na escuta qualificada. Ele lembrou ainda que o tema deve ser tratado durante todo o ano, e não apenas em setembro, para que mais pessoas tenham acesso ao cuidado e possam buscar ajuda em tempo.

