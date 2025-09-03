Setembro continua cobrança em bandeira vermelha na conta de luz

FUGA DO MOTEL

Homem escala muro para dar calote em motel, é preso e ameaça policiais em Paranaíba: 'Sou do PCC'

Após ser abordado pelos policiais ao tentar fugir pela rodovia, o homem afirmou pertencer ao grupo criminoso e passou a usar o celular para pedir dinheiro aos supostos comparsas