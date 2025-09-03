Veículos de Comunicação
Setembro continua cobrança em bandeira vermelha na conta de luz

Com a sinalização, as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 7,87 a cada 100 kW/h consumidos

Israel Espíndola


Com a sinalização, as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 7,87 a cada 100 kW/h consumidos

AAgência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou que irá continuar a cobrança da Bandeira Vermelha, no patamar 2, para o mês de setembro. Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 7,87 (sete reais e oitenta e centavos) para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
 
O cenário de afluências abaixo da média em todo o país reduz a geração por meio de hidrelétricas. Esse quadro eleva os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais caras, como as usinas termelétricas.

