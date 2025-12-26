Veículos de Comunicação
Sexta-feira pós-Natal tem bancos e comércio abertos em Três Lagoas

Agências bancárias, lotéricas e lojas funcionam normalmente, enquanto a Prefeitura segue em recesso administrativo

Ana Cristina Santos

As agências bancárias abrem em horário habitual, com atendimento ao público e realização de todas as operações de caixa

Após o feriado de Natal, a sexta-feira (26) terá funcionamento normal para parte dos serviços em Três Lagoas. Como a data não é considerada feriado nacional, estadual ou municipal, bancos, casas lotéricas e o comércio atendem normalmente, enquanto o setor público municipal permanece em recesso administrativo.

As agências bancárias abrem em horário habitual, com atendimento ao público e realização de todas as operações de caixa. As casas lotéricas também funcionam normalmente, oferecendo serviços como pagamento de contas, apostas e saques, respeitando o horário de cada unidade.

No comércio, o atendimento nesta sexta-feira (26) ocorre das 12h às 18h. No sábado (27), segunda-feira (29), terça-feira (30) e quarta-feira (31), o funcionamento será normal. No domingo (28), há acordo excepcional, o que significa que a abertura fica a critério de cada lojista, mediante autorização sindical. Já no mês de janeiro de 2026, o comércio estará fechado no dia 1º, quinta-feira, e reabre na sexta-feira (2), das 12h às 18h.

No setor público, a Prefeitura de Três Lagoas e as secretarias municipais seguem fechadas em razão do recesso de fim de ano. As Unidades de Saúde da Família não funcionam nesta sexta-feira.

Por outro lado, os serviços essenciais continuam operando normalmente. A Unidade de Pronto Atendimento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e os hospitais mantêm atendimento à população. A coleta de lixo domiciliar também ocorre sem alterações.

