Suspeito de furtar torneiras de prédio em Três Lagoas é preso após denúncia

A Polícia Militar de Três Lagoas prendeu um homem que tentava furtar objetos de um prédio desativado na avenida Clodoaldo Garcia, esquina com a rua Urbano Corrêa da Silveira, no bairro Vila Haro, na tarde deste sábado (15).

O suspeito, natural do Maranhão e residente na cidade há três meses, onde trabalha como servente de obras, quebrou o vidro do imóvel e começou a retirar torneiras e outros itens com o intuito de vendê-los para adquirir drogas. No entanto, o que ele não esperava era que, nos fundos do prédio, morava uma família, que ouviu o barulho do furto e acionou a polícia.