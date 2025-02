Suspeito de furto é pego e linchado por parentes da vítima

Um homem de 45 anos, suspeito de furto, foi espancado por familiares da vítima no início da tarde desta quarta-feira (26), na Rua Abílio Siqueira Campos, antiga Quixeramobim, no bairro Carandá, região oeste de Três Lagoas (MS).

O furto teria ocorrido por volta das 13h, no estacionamento de um supermercado. O suspeito, natural de Belo Horizonte, estava pedindo alimentos na entrada do mercado quando percebeu o descuido de uma mulher, que havia deixado a bolsa dentro do carro.

Aproveitando a distração, ele pegou a bolsa e fugiu em direção ao Residencial Novo Oeste. Durante a fuga, foi retirando os pertences da vítima e os jogando pelo caminho, na intenção de ficar apenas com o que pudesse vender. Ao perceber o furto, a vítima ligou para o marido e informou o ocorrido. Ele, acompanhado de outros três homens, localizou o suspeito e passou a agredi-lo.