Suspeitos são presos durante operação contra furto e venda de agrotóxicos

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas e com apoio do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), prendeu dois indivíduos, durante a Operação Cerco Fechado. A ação teve como foco o combate ao furto de defensivos agrícolas e ocorreu no município de Três Lagoas (MS) na tarde de quinta-feira (10).

A operação foi deflagrada em apoio à Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo (MS), responsável pela investigação e pela solicitação dos mandados de prisão junto ao Poder Judiciário da mesma comarca.

Segundo nota oficial da Polícia Civil, as investigações tiveram início após a prisão de um suspeito envolvido em furtos de herbicidas ocorridos na cidade de Ribas do Rio Pardo — localizada a aproximadamente 86 km de Campo Grande — com destino final em Três Lagoas.