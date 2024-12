Tempo muda em Três Lagoas e tem previsão de chuva

A quinta-feira (19), começou com céu limpo e sol, mas tem mudanças climáticas prevista para o dia de hoje. Em Três Lagoas, o dia será de sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva à tarde.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Centec), o dia será de sol seguido por aumento de nebulosidade e possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada.