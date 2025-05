Torneio de Pesca Esportiva começa hoje em Três Lagoas

O 14º Torneio de Pesca Esportiva do Tucunaré de Três Lagoas tem início hoje, dia 1º de maio, feriado nacional do Dia do Trabalhador, e segue até o sábado (3). O evento será realizado no Balneário Público Municipal Miguel Jorge Tabox.

Reconhecido como um dos eventos mais prestigiados da pesca esportiva no Brasil, a edição deste ano promete ser ainda mais emocionante, oferecendo a maior premiação da história do torneio, além de atrair pescadores de diversas regiões do país.

Promovido pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APETL), o torneio terá uma premiação total de R$ 300 mil, distribuída entre diversas categorias e competições.