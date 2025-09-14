Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas

TIROS

Trabalhadores da coleta denunciam ameaças e disparos de arma de fogo em Três Lagoas

Atirador intimida coletores e atira contra caminhão de lixo

Alfredo Neto

Tudo teria começado com discussão em frente à residência do suspeito: Alfredo Neto/ RCN67
Tudo teria começado com discussão em frente à residência do suspeito: Alfredo Neto/ RCN67

Na noite deste sábado (13), três funcionários de uma empresa de coleta de resíduos procuraram a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas para registrar ocorrência de ameaça e disparo de arma de fogo no bairro Santa Terezinha.

De acordo com o boletim de ocorrência, os trabalhadores realizavam a coleta de lixo na rua Francisco Moreira, próximo à rua Manoel de Oliveira Gomes, quando o caminhão levantou poeira devido à via não ser pavimentada. Um homem que estava em frente a uma residência teria se irritado com a situação e passou a insultar a equipe.

As vítimas relataram que responderam afirmando apenas que estavam desempenhando o trabalho, momento em que o indivíduo sacou uma arma de fogo e efetuou disparos, alguns para o alto e outros em direção ao caminhão. Nenhum dos trabalhadores foi atingido.Após a ação, o suspeito deixou o local em um veículo Honda Civic de cor prata.

As vítimas não souberam repassar à polícia mais características do autor, tampouco se o caminhão chegou a ser danificado pelos tiros.O caso foi registrado na Depac como ameaça e disparo de arma de fogo e segue sob investigação.

